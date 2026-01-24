Haberler

Tokat'ta ev yangını

Tokat'ta ev yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış sebebi için inceleme başlatıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka Beldesinde İrfan Karaçoban'a ait tek katlı evde çıktı. Tek katlı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Gece yarısı Balıkesir'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis'te kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı

Bir ilimizde kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

O akıma destek verdiği iddia edildi! Bayraklı paylaşımla cevap verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Bitlis'te kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı

Bir ilimizde kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu