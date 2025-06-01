Tokat'ta Taziye Yolunda Minibüs Devrildi: 10 Yaralı

Tokat'ta Taziye Yolunda Minibüs Devrildi: 10 Yaralı
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Tokat'ta taziyeye gidenleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu sürücü ve içindeki 9 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ta taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Ağrı'dan Sakarya'daki taziyeye gidenleri taşıyan A.K. (47) idaresindeki 04 AAT 332 plakalı minibüs, Tokat-Reşadiye kara yolu Muhtardüzü köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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