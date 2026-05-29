Tokat'ta ekiplerin taşkın riski bulunan bölgelerdeki çalışmaları devam ediyor

Tokat merkez ve ilçelerinde Yeşilırmak ve Kelkit Çayı çevresinde taşkın riskine karşı DSİ, belediyeler ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri set çalışmaları yaparken, hayvanlar güvenli bölgelere sevk ediliyor. Almus Barajı'nda su tahliyesi devam ediyor.

Tokat il merkezi, Turhal, Niksar, Reşadiye, Pazar ve Erbaa ilçelerinde taşkın riski bulunan bölgelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

DSİ, İl Özel İdaresi ve belediyelerin, taşkın riskine karşı Yeşilırmak Nehri'nin etrafındaki set çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise taşkın riski bulunan bölgelerde hayvanları farklı bölgelere sevk ediyor.

Almus Baraj Gölü'nde de dolusavaktan su akışı sürüyor.

Kent genelinde dün akşamdan beri aralıklarla sağanak etkili oluyor.

Öte yandan, Kelkit Çayı'nda da taşkın riskine karşı çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
