Tokat'ta Tartışma Sonrası Silahlı Kavga: Zanlı Tutuklandı

Tokat'ta Tartışma Sonrası Silahlı Kavga: Zanlı Tutuklandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı Günay Y. tutuklandı. Olay, Keçeci köyünde yaşandı ve cinayete kurban giden Rıza A'nın cenazesi köyde toprağa verildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan Günay Y, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye arka girişten alınan Günay Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hayatını kaybeden Rıza A'nın cenazesi ise Keçeci köyünde toprağa verildi.

İlçeye bağlı Keçeci köyünde dün, aralarında daha önce husumet bulunan Günay Y. (51) ve Rıza A. (54) karşılaşmış, çıkan tartışma kavgaya dönüşünce ikili birbirine tabancayla ateş açmıştı. Yaralanan Günay Y. ve Rıza A, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Rıza A, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmiş, zanlı Günay Y, tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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