Tokat'ta tarlaya düşen otomobildeki 3 İranlı yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tarlaya düşen otomobilde bulunan 3 İranlı yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tarlaya düşen otomobildeki 3 İranlı yaralandı.
İran uyruklu Mohammadalı Zahedıfard (72) idaresindeki 99AD929 İran plakalı otomobil, Darıderesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp tarlaya düştü.
Kazada, sürücü ile araçtaki Naıyer Farıd Hosseınpour (55) ve Reıhaneh Zahedıfard (33) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.