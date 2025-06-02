Tokat'ta Tarlaya Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde tarlaya devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı. Kazada, sürücü ve yanındakiler hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Zile ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
B.K.D. (24) yönetimindeki 06 ZAG 68 plakalı otomobil, Karayün mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan B.D. (13) ve B.D. (46) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel