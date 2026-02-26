Tokat'ta tarım aleti hırsızlığı iddiasıyla 6 zanlı yakalandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinden tarım aletleri çalan 6 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan aletler sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Karayaka beldesinde E.B'ye ait bağ evinden tarım aletleri çalındı. B.K, M.B, S.Ö, S.T. ve E.D. çaldıkları motoru satmak üzere S.G.'ye getirdi.
E.B, bağ evindeki tarım aletlerinin çalındığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayla ilgili 6 zanlıyı yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Çalınan tarım aletleri E.B'ye teslim edildi.
Kaynak: AA / Erol Yıldız