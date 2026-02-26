Haberler

Tokat'ta tarım aleti hırsızlığı iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinden tarım aletleri çalan 6 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan aletler sahibine teslim edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bağ evinden tarım aletlerinin çalınmasıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karayaka beldesinde E.B'ye ait bağ evinden tarım aletleri çalındı. B.K, M.B, S.Ö, S.T. ve E.D. çaldıkları motoru satmak üzere S.G.'ye getirdi.

E.B, bağ evindeki tarım aletlerinin çalındığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayla ilgili 6 zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çalınan tarım aletleri E.B'ye teslim edildi.

Kaynak: AA / Erol Yıldız
