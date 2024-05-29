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Tokat'ta Tarihi Kervansarayda Geleneksel Kıyafetler Defilesi

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Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan tarihi Mahperi Hatun Kervansarayı'nda düzenlenen 'Maziden Ferdaya Nefha' adlı defilede, Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan geleneksel kıyafetler sergilendi.

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan tarihi Mahperi Hatun Kervansarayı'nda "Maziden Ferdaya Nefha" adlı defile gerçekleştirildi.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsünce 18-20. yüzyıl giyim kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen üç yıllık tema çalışmasının ardından Tokat'ın geleneksel kıyafetlerinden oluşan defile düzenlendi.

Tarihi Mahperi Hatun Kervansarayı'nda yapılan defilede, enstitü atölyelerinde hazırlanan 53 parçadan oluşan koleksiyonu 13 manken beğeniye sundu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, defilenin ardından yaptığı konuşmada, defilede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kültürümüzü gelecek nesillerimize aktarmamız lazım. Bunu yeni nesillerin de bilmesi gerekiyor. Bu anlamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Tokat Olgunlaşma Enstitüsüne çok teşekkür ediyorum. Tarihi mekanda bir defile oldu. Tokat Olgunlaşma Enstitümüzde çalışanlarımızın emekleri ile hazırlanan bir defile izledik." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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