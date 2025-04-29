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Tokat'ta Tarihi Camide Yangın Çıktı

Tokat'ta Tarihi Camide Yangın Çıktı
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Cumhuriyet Meydanı'ndaki 1288 yılında inşa edilen Ebu Şems Hanegahı Camisi'nin imam odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında odada hasar meydana geldi.

Tokat'ta tarihi camide çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve 1288 yılında inşa edildiği bilinen Ebu Şems Hanegahı Camisi'nin imam odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonrasında yangın söndürüldü.

Yangında imam odasında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel
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