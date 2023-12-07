Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta sürücüleri hayrete düşüren tabela

Son Güncelleme:
Abone Ol

Tokat çevre yolundan ilerleyip şehir merkezine ayrılan üst geçit girişine konulan 'İki yönlü trafik' levhası sürücülerin şaşırmasına neden oluyor. Şehir merkezine bağlı köylere ulaşım sağlanabilmesi için yolun yarısına kadar yapılan çift şerit uygulaması sonucunda üst geçidin girişine konulan trafik levhası dikkat çekiyor.

Tokat'ta sürücüleri hayrete düşüren tabela

TOKAT - Tokat çevre yolundan ilerleyip şehir merkezine ayrılan üst geçit girişine konulan "İki yönlü trafik" levhası sürücülerin şaşırmasına neden oluyor.

Şehir merkezine bağlı köylere ulaşım sağlanabilmesi için yolun yarısına kadar yapılan çift şerit uygulaması sonucunda üst geçidin girişine konulan trafik levhası dikkat çekiyor. Tek şeritli çevre yolundan şehir merkezi üst geçide bağlanan yol ayrımında bulunan çift şeritli tabela sürücüleri şaşırmasına neden oluyor. Ters şeride çıktığı düşünülen tabelanın gerçeği yol ayrımının biraz ötesinde ortaya çıkıyor.

"Yolun yarısına gelince neden öyle olduğunu anladım"

Tabelanın kendisini şaşırttığını belirten Efrail Yıldız, "Burası Tokat çevreyolu. Burada bir yol ayrımı var. Bu yol şehir merkezine iniyor. Bu yola sapanlar tabelayı görünce şaşırıyor, sebebi de bu yol ayrımında çevreyoluna çıkan yer ters yöne çıkmış oluyor. Çevreyolundan buraya giren sürücüler de şaşırıyor. Gerçekte şu ki yolun yarısına kadar çift şerit merkeze bağlı bir kaç köyün yol bağlantısı sağlanıyor. İlk gördüğümde gayet şaşırdım, yolun yarısına gelince neden öyle olduğunu anladım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tokat Yerel Haberler Trafik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Başakşehir - Şanlıurfaspor maçı CANLI izle! Başakşehir - Şanlıurfaspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Yarın okullar tatil mi (KAR TATİLİ)? 8 Aralık CUMA MEB okullar tatil mi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İzmir su kesintisi listesi! TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen kimdir? Tiktok kapatılacak mı? Tiktok ne zaman kapatılacak? Tiktok yasaklandı mı? 7 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 7 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 7 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title