Haberler

Tokat'ta silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Emirseyit beldesinde husumet nedeniyle gerçekleşen silahlı saldırıda Koray A. hayatını kaybetti. Şüpheli Celil E. yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve gözaltına alındı.

Tokat'ın merkez ilçesine bağlı Emirseyit belde­sinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Celil E. (47), aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Koray A'yı (46) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.

Koray A, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından başından aldığı sopa darbesiyle yaralanan şüpheli Celil E, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli

İç savaşa sürüklenen komşumuzla ilgili Trump'ı üstü kapalı uyardı
Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi

Derbinin faturası iki isme kesildi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
4 yıldız oyuncu da kadroya eklenmedi! Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kafilesi belli oldu

İşte kamp kadrosu! 4 yıldız oyuncu da Fethiye'ye götürülmedi
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli

İç savaşa sürüklenen komşumuzla ilgili Trump'ı üstü kapalı uyardı
İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

İsmi birçok takımla anılıyordu! Farioli 2 yıllık imzayı attı
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi