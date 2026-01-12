Tokat'ta silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ın merkez ilçesine bağlı Emirseyit belde­sinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Celil E. (47), aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Koray A'yı (46) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.

Koray A, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından başından aldığı sopa darbesiyle yaralanan şüpheli Celil E, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.