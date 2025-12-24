Haberler

Tokat'ta Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Tokat'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayda gözaltına alınan iki şüpheli jandarma tarafından sorgulanıyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Arif Genç (26) ve Şahin Genç (22) ile Rıza Aslan Genç (30), Yiğit Genç (14) ve Ege Y. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arif Genç ve Şahin Genç üzerinde getirdiği tabancayla ateş açtı. Olayda Rıza Aslan Genç ile Yiğit Genç ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıza Aslan Genç ve Yiğit Genç kurtarılamadı. Yaralanan Ege Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheliler Arif Genç ve Şahin Genç, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri yeni bir olay yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
