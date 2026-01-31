Haberler

Tokat'ta tartıştığı zanlı tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı

Güncelleme:
Reşadiye ilçesinde A.K. ile Ü.B. arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüşerek sonuçlandı. Ü.B. bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı, A.K. gözaltına alındı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi'nde A.K. ile Ü.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, av tüfeğiyle Ü.B'ye ateş etti.

Bacağından yaralanan Ü.B, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Busenur Özdemir - Güncel
