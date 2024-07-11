Tokat'ta silahlı çatışma: 3 tutuklama

TOKAT'ta, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 9 Temmuz'da kent merkezinde meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı belirlenen 3 tabanca ve1 av tüfeği ile 28 mermi ve 33 fişeğe el konuldu.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A., U.D. ve F.G. tutuklandı, 4 kişi ise serbest bırakıldı.