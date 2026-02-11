Haberler

Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Tokat'ta düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 15 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tokat'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığınca Erbaa ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 371 fişek ve 10 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
