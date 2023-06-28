Tokat'ta Sıkışan Kurbanlık Koyun İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sahibinin elinden kaçan ve iki bina arasında sıkışan kurbanlık koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kısa bir kovalamacanın ardından iki evin arasına giren koyun, burada sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, koyunu halatla bağlayarak sıkıştığı yerden çıkardı. Kurbanlık daha sonra sahibi tarafından kesildi.