Tokat'ta Sigara İzmariti Atılan Metruk Bina Alevlere Teslim Oldu

Tokat'ın Topçubağı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada çıkan yangın sonucunda bina kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve soğutma çalışmalarına başladı. Yangının nasıl çıktığı henüz belirlenemezken, kundaklama şüphesi de bulunuyor.

Tokat'ta sigara izmariti atılan iki katlı metruk bina alevlere teslim oldu. Yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Topçubağı Mahallesi Molla Hüsrev Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada yangın çıktı. İddiaya göre, atılan sigara izmariti metruk binanın alevlere teslim olmasına neden oldu. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahalede bulunurken o anları meraklı kalabalık seyretti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmesinin ardından soğutma çalışmalarına başladı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken metruk bina kullanılamaz hale geldi.

Topçubağı Muhtarı Nizamettin Aluç kundaklama şüphesini dile getirerek "Cadde üzerinden araba ile geçiyordum ve dumanları gördüm. Ben ilk başta temizlik yapılıyor sandım, sonra komşular bana evin yandığını söyledi. Ben de hemen 112'yi aradım. Ekipler hemen gelip müdahale etti. Bu binada herhangi bir vatandaş yaşamıyor. Yangının nasıl çıktığını tam olarak bilmiyorum ama burası metruk bir bina olduğundan dolayı bir can kaybı yok. Diğer binalara sıçramadan müdahale ettik. İçerde ya ateş yaktılar ya da sigara içeriklerinden dolayı yangın çıkmış olabilir. Sokaktan gelen çocuklar içeriye gelip piknik amaçlı da ateş yakmış olabilirler. Olayın tam olarak nereden kaynaklandığını bilemiyorum" diye konuştu. - TOKAT