Tokat'ta Sıcak Hava Çocukları Süs Havuzlarına Yönlendirdi
Tokat'ta etkili olan sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek çocukları Millet Bahçesi'ndeki süs havuzlarında serinlemeye teşvik etti. Kentte sıcaklık 32 dereceye ulaştı.
Tokat'ta etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte 32 dereceye ulaşan sıcaklık dolayısıyla çocuklar, Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi'ndeki süs havuzlarında ve fıskiyelerde serinlemeye çalıştı.
Çocuklar süs havusunda bir süre yüzdü.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel