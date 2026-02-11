Haberler

Zile'de Servis Minibüsü Devrildi: 6 Öğrenci Yaralandı

Zile'de Servis Minibüsü Devrildi: 6 Öğrenci Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen kazada, servis minibüsü otomobil ile çarpışarak devrildi. Kazada minibüsteki 29 öğrenciden 6'sı yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TOKAT'ın Zile ilçesinde otomobil ile çarpışarak devrilen servis minibüsündeki 6 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sırlarında Turhal-Zile kara yolunda meydana geldi. Zile Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan R.K. yönetimindeki 60 AGK 983 plakalı minibüs, yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girmek istediği sırada H.P yönetimindeki 60 TD 666 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, öğrenci servisi devrildi. Servisteki 29 öğrenciden 6'sı yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Turhal ve Zile devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

11 Eylül'den bu yana görülmemiş durum! Tüm uçuşlar 10 gün yasaklandı