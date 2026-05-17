Tokat Valiliği, Kelkit Çayı ve Yeşilırmak'ta yükselecek su seviyesine karşı uyardı

Tokat Valiliği, etkili yağışlar nedeniyle Kelkit Çayı ve Yeşilırmak'ta su seviyesinin yükseleceğini belirterek vatandaşları can ve mal güvenliği konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilde yağmurun etkili olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içinden geçen tüm akarsu ve derelerde aşırı su yükselmesi meydana gelmiştir. Özellikle Kelkit Çayı ve Yeşilırmak'ta ilerleyen günlerde su seviyesinin daha da yükselmesi beklendiğinden, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmaları, dere yataklarına yaklaşmamaları, hayvanlarını riskli bölgelerden uzak tutmaları önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
