Tokat'ta Şarampole Savrulan Otomobilde 3 Yaralı

Tokat'ta Şarampole Savrulan Otomobilde 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat-Niksar kara yolunda S.S. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

S.S. (62) yönetimindeki 06 YDD 40 plakalı otomobil, Tokat- Niksar kara yolu Musapınarı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole savruldu.

Kazada araçta bulunan Z.S, E.S. ve F.S. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UTTS cihazının montajı için son 2 gün! Taktırmayana 140 bin liraya kadar ceza

2 gün kaldı, bunu yapmayana 140 bin TL ceza var
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu

İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Bir kötü haber de İzmir'den! Alevler kısa sürede her yanı sardı
Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem' dediği iddiasına yalanlama

Mansur Yavaş'ı kızdıran iddia: Böyle bir sözüm yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.