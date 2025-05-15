Tokat'ta Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarları Kapatıldı

Tokat'ta Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarları Kapatıldı
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Turhal ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle Tokat'taki hayvan pazarları kapatılarak aşılama çalışmaları başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gerekli önlemleri aldığını bildirdi.

Turhal ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle Tokat'ta tedbir amaçlı hayvan pazarları kapatıldı.

Turhal ilçesine bağlı 2 köyde görülen şap hastalığı nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelindeki hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce aşılama çalışması başlatıldı.

İl genelinde şapla ilgili gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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