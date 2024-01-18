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Tokat'ta Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarları Kapatıldı

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Tokat'ta bazı hayvanlarda tespit edilen şap hastalığı üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri aşılama çalışması başlattı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla il genelindeki tüm hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı. Yapılacak çalışmaların ardından pazarların ne zaman açılacağı belirlenecek.

Tokat'ta şap hastalığı üzerine hayvan pazarlarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Kentte bazı hayvanlarda şap hastalığının tespit edilmesinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından aşılama çalışması başlatıldı.

Alınan tedbirler kapsamında hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla il genelindeki tüm hayvan pazarlarının kapatılmasına karar verildi.

Yürütülecek çalışmaların ardından yeniden değerlendirme yapılacağı ve hayvan pazarlarının ne zaman açılacağının kararlaştırılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tokat Tarım Sağlık Güncel Haberler

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