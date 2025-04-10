Tokat'ta Samanlık Yangını: Hasar Meydana Geldi
Tokat'ın Niksar ilçesinde Bilgili köyünde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu samanlıkta hasar oluştu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında samanlıkta hasar meydana geldi.
Bilgili köyünde Halil Özdemir'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında samanlıkta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel