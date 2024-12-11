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Tokat'ta Samanlık Yangını: 500 Balya Zarar Gördü

Tokat'ta Samanlık Yangını: 500 Balya Zarar Gördü
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında 500 balya saman zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek çevredeki 210 küçükbaş hayvanı kurtardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 500 balya saman zarar gördü.

Ahmet Yesevi Mahallesi Kirazlık Caddesi'nde Engin Ünal'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 500 balya saman zarar gördü.

Yakınlarda bulunan 210 küçükbaş hayvan da yangından etkilenmeden kurtarıldı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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