Tokat'ta Samanlık Yangını: 30 Ton Saman Yandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde Hüseyin Sefil'e ait samanlıkta meydana gelen yangında 30 ton saman kül oldu. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan yangında 30 ton saman yandı.
Kayacık Mahallesi Cevahir Sokak'ta bulunan Hüseyin Sefil'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 30 ton saman yandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel