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Tokat'ta sağanak yağış sonrası göl taştı

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Tokat'ta aşırı yağış sonucunda göl taştı, bazı bölgelerde sel oldu. Meteoroloji Genel müdürlüğünün uyarıda bulunduğu iller arasında yer alan Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu.

Tokat'ta sağanak yağış sonrası göl taştı

TOKAT - Tokat'ta aşırı yağış sonucunda göl taştı, bazı bölgelerde sel oldu.

Meteoroloji Genel müdürlüğünün uyarıda bulunduğu iller arasında yer alan Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu. Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal kasabasında sağanak yağmur sonucunda sel oluştu. Oluşan sel suları kasaba yollundan aktı, yol trafiğe kapandı. Aynı bölgede bulunan Düden Gölü ise aşırı yağışlar sonucunda taştı. Taşan sular göl kenarında bulunan yolun üzerinden aktı. Bazı köylerde ise aşırı yağmur sonucunda caddeler göle döndü o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sel ve taşkınlar sonucunda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Güncel

Tokat Güncel Haberler

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