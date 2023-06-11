Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu Tokat'ın Niksar ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Tokat Merkez ile ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu.

Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Tokat Merkez ile ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşatırken il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde sağanak yağış nedeniyle trafikte aksamalar olduğu kayıt edildi.