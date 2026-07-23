Erbaa'da sağanak ve fırtına hayatı felç etti
Tokat'ın Erbaa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına, D-100 kara yolunda ağaç devrilmesine ve su birikintilerine yol açtı. Emniyet ekipleri trafiği kontrollü sağlarken, belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına nedeniyle D-100 kara yoluna ağaç devrildi.
Yollarda su birikintilerinin de oluşması nedeniyle emniyet ekipleri, yolda trafiği kontrollü olarak sağladı.
Erbaa Belediyesi ekipleri de yollarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: AA