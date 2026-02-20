Haberler

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Güncelleme:
Tokat'ta ramazanın ilk cuma namazı için Ali Paşa Camisi'nde yoğun bir katılım gerçekleşti. Vatandaşlar, caminin içi dolunca namazlarını avluda kılmak zorunda kaldı.

Tokat'ta vatandaşlar, 11 ayın sultanı ramazanın ilk cuma namazını kıldı.

Cuma namazı için kent merkezindeki tarihi Ali Paşa Camisi'ne gelen birçok vatandaş, içeride yer bulamayınca namazlarını avluda kıldı.

Ramazan ayının ilk cuması olması dolayısıyla kent merkezindeki pek çok camide yoğunluk yaşandı, cemaat avluya taştı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
