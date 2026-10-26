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Tokat'ta polis, okul çevresi ve öğrenci servislerine yönelik denetimleri sürdürüyor

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Tokat'ta polis, okul çevresi ve öğrenci servislerine yönelik denetimleri sürdürüyor
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Tokat'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik tedbirlerini artırdı. Okul çevreleri, parklar, internet kafeler, umuma açık iş yerleri, metruk binalar ve öğrenci servis araçları denetleniyor.

Tokat'ta polis ekiplerince öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevreleri ve öğrenci servislerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretimin huzur ve güven ortamında devam etmesi amacıyla okulların giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik tedbirlerini artırdı.

Bu kapsamda okul çevreleri, parklar, internet kafeler, umuma açık iş yerleri ve metruk binalarda kontroller gerçekleştiriliyor.

Trafik ekiplerince de öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler yapılıyor.

Kaynak: AA
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