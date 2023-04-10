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Tokat'ta petrol istasyonunda alev alan otomobil söndürüldü

Tokat'ta petrol istasyonunda alev alan otomobil söndürüldü

Güncel Haberler

Tokat'ın Niksar ilçesinde petrol istasyonunda alev alan otomobil, istasyon çalışanları ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde petrol istasyonunda alev alan otomobil, istasyon çalışanları ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Danişment Gazi Bulvarı üzerindeki petrol istasyonunda Ö.C. adına kayıtlı 60 NF 598 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı.

Otomobilin motor kısmında başlayan yangın, çevredeki vatandaşlar ve istasyon çalışanlarının müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Aracın yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tokat Güncel Haberler

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