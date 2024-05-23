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Tokat'ta patlamada hayatını kaybeden genç defnedildi

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Sefa Can Karaçoban'ın cenazesi defnedildi. Olayda yaralanan diğer 6 kişinin tedavileri ise sürüyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evindeki patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sefa Can Karaçoban'ın cenazesi, defnedildi.

Patlamada yaralanarak kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sefa Can Karaçoban, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaçoban'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Karayaka beldesindeki baba evine getirildi ve helallik alındı.

Olayın gerçekleştiği yerin hemen yanında bulunan musallada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karaçoban'ın cenazesi, belediye mezarlığında toprağa verildi.

Olayda yaralanan diğer 6 kişinin tedavileri ise Tokat, Erbaa ve Ankara'daki hastanelerde sürüyor.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine 18 Mayıs'ta ihbar üzerine jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti. 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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