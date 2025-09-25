Haberler

Tokat'ta Patlama Davasında İki Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen patlamada iki kişinin öldüğü, beş jandarma personelinin yaralandığı olayla ilgili olarak iki sanığın yargılanması sürdü. Sanıklar, patlamayla ilgilerinin olmadığını iddia ederek tahliye talep etti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 jandarma personelinin yaralandığı patlamayla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Turgay Ö. Erzincan'daki, İsmail G. ise Samsun'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanıklar savunmalarında, patlamayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürüp tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Jandarma ekipleri 18 Mayıs 2024'te bir ihbar üzerine Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine gidip içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Sefa Can Karaçoban kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Patlamada yaralanan ve evinde tedavisi süren baba Ahmet Karaçoban, 23 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Turgay Ö. ve İsmail G. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
