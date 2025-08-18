Tarım Aracı Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile çarpışan tarım aracının sürücüsü yaralandı.
İran uyruklu Amır Z. yönetimindeki 91 AQ 703 plakalı cip ile Hacı Ü. yönetimindeki saman yüklü tarım aracı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Mehmetçik Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.
Kazada tarım aracının sürücüsü yaralandı. Yaralı, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise yakınlarda bulunan bir işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel