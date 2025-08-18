Tarım Aracı Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı

Tarım Aracı Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile çarpışan tarım aracının sürücüsü yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile çarpışan tarım aracının sürücüsü yaralandı.

İran uyruklu Amır Z. yönetimindeki 91 AQ 703 plakalı cip ile Hacı Ü. yönetimindeki saman yüklü tarım aracı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Mehmetçik Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kazada tarım aracının sürücüsü yaralandı. Yaralı, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise yakınlarda bulunan bir işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
Dursun Özbek'in Barış Alper için istediği bonservis belli oldu

Dursun Özbek o para verilirse Barış Alper'i satacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da 3 veda var

Galatasaray'da 3 veda var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.