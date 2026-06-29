Tokat'ta cenaze dönüşü kaza: Veyis Aydoğan toprağa verildi
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, cenazeden dönerken otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, cenazeden dönerken otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi.
Kazada yaşamını yitiren Veyis Aydoğan'ın (61) cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitler Mezarlığı'nda defnedildi.
Ö.A. idaresindeki 59 AE 823 plakalı otomobil, dün Tokat-Yeşilyurt kara yolunun Karacaören köyü yakınlarında köprüden düşerek devrilmişti.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Veyis Aydoğan yaralanmış, ambulansla Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aydoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Araçtakilerin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenilmişti.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan