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Tokat'ta Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 4 Yaralı

Tokat'ta Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 4 Yaralı
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Tokat'ın Almus ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar Almus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tokat'ın Almus ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Osman Durmuş'un kullandığı 60 TE 190 traktör, ilçe girişinde Hayri Sevgioğlu idaresindeki 60 BL 110 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel

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