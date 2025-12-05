Tokat'ta otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
A.İ. yönetimindeki 05 EE 287 plakalı otomobil, Celal Mahallesi Murat Alpat Caddesinde M.K. yönetimindeki 60 AFB 641 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücü M.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan B.S. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan motosiklet sürücüsü M.K. Tokat'a sevk edildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel