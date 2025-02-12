Tokat'ta Otomobil Şarampole Düştü: Baba ve Oğul Yaralı
Tokat-Niksar kara yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü. Kaza sonucu baba H.Y. ve oğlu M.Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta otomobilin şarampole düşmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.
H.Y. idaresindeki 60 BB 148 plakalı otomobil, Tokat- Niksar kara yolu Yağmurlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole düştü.
Kazada baba H.Y. ve oğlu M.Y. yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel