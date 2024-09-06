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Tokat'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu Necati Kaya hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TOKAT'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada Necati Kaya (75) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Tokat- Turhal Karayolu Şenyurt Beldesi yakınlarında yaşandı. Tokat istikametine seyir halinde olan Çağatay Bayburtlu yönetimindeki 34 PU 6136 plakalı otomobil, tali yoldan anayola çıkan Necati Kaya'nın kullandığı 60 ZL 107 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından; ağır yaralanan Necati Kaya ve Çağatay Bayburtlu Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Necati Kaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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