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Otomobilin, iş yerinin duvarına çarptığı kaza kamerada

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Tokat'ın Niksar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir iş yerinin duvarına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT'ta otomobilin bir iş yerinin duvarına çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Niksar ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde S.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, Belediye İş Merkezi'nin girişindeki bir iş yerinin duvarına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde ve otomobilde hasar oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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