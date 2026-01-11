Tokat'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu E.Ç. ve M.M. yaralandı. Kazada motosiklet devrildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
M.G. yönetimindeki 60 EZ 444 plakalı otomobil, Erek Caddesi'nde, E.Ç'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü E.Ç. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.M. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel