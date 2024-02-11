Tokat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Kireçköprü mevkisinde B.Y'nin kullandığı 60 NM 421 plakalı minibüs ile M.P. idaresindeki 52 ABA 911 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan B.P. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.