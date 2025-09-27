Tokat'ta Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 3 Çocuk Yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleşen kazada otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü ve iki çocuk yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı.
Hatice E. yönetimindeki 60 AHA 647 plakalı otomobil, Ziya Gökalp Mahallesi Perçem Sokak'ta A.S.Y'nin (14) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Ardından 2 katlı binanın bahçe duvarına çarparak durdu. Bahçe duvarı yıkıldı.
Kazada, elektrikli bisikletin sürücüsü ile beraberindeki E.T. (14) ve M.T. (3) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.T, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel