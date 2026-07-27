Tokat'ta traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Tokat'ın Artova ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü Duran Eroğlu (60 VD 124 plakalı) hayatını kaybetti. Kaza Taşpınar köyü kavşağında meydana geldi, şarampole devrilen traktörün sürücüsünün cenazesi morga kaldırıldı.
Tokat'ın Artova ilçesinde otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tokat-Artova kara yolu Taşpınar köyü kavşağında Duran Eroğlu idaresindeki 60 VD 124 plakalı traktör, M.Y. yönetimindeki 34 CZT 299 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Eroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Eroğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: AA