Tokat'ta Otomobil Devrildi: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Otomobil Devrildi: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil devrildi, iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Kazanın ardından arama çalışmaları başlatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Nazım Can Güner idaresindeki 60 HB 460 plakalı otomobil, Şahin köyü yakınlarında sazlık alana devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Hayrettin Ekol, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Pınar Güner, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, başka yaralıların da olabileceği ihtimaline karşı alanda arama yaptı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
