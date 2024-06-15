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Tokat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

S.A. (73) idaresindeki 60 AAU 370 plakalı otomobil, Kavaklıdere köyü mevkisinde tarlaya devrildi.

Kazada sürücü S.A. ile araçtaki H.K. (69) ve S.S. (19) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Reşadiye trafik Tokat Trafik Kazaları Güncel Haberler

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