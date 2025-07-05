Tokat'ta Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

Tokat'ta Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İki sürücü ve araçlarda bulunan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mustafa Fidan idaresindeki 55 ABK 052 plakalı otomobil, Kumçiftlik sapağında Sefer Öztürk yönetimindeki 34 KGP 01 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tır şoförünün katili ifadesinde döküldü! Öldürüp kafasını kesmiş

Tır şoförünün katili ifadesinde döküldü! Öldürüp kafasını kesmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.