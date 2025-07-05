Tokat'ta Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İki sürücü ve araçlarda bulunan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mustafa Fidan idaresindeki 55 ABK 052 plakalı otomobil, Kumçiftlik sapağında Sefer Öztürk yönetimindeki 34 KGP 01 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel