Tokat'ta Otomobil Çarpışması: 1'i Çocuk, 4 Kişi Yaralandı
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Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, M.K. (65) idaresindeki bir otomobil ile H.K. (47) yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan E.S.K. (3) ve G.K. (41) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
M.K. (65) idaresindeki 60 NK 277 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde H.K. (47) yönetimindeki 60 ZA 739 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan E.S.K. (3) ve G.K. (41) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel