Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Otomobil Çarpışması: 1'i Çocuk, 4 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, M.K. (65) idaresindeki bir otomobil ile H.K. (47) yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan E.S.K. (3) ve G.K. (41) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

M.K. (65) idaresindeki 60 NK 277 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde H.K. (47) yönetimindeki 60 ZA 739 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan E.S.K. (3) ve G.K. (41) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tokat Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title