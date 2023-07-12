Tokat'ta Otomobil Çarpışması: 1'i Çocuk, 4 Kişi Yaralandı

Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, M.K. (65) idaresindeki bir otomobil ile H.K. (47) yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan E.S.K. (3) ve G.K. (41) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.