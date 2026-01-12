Haberler

Tokat'ta yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 13 kişi yaralandı

Güncelleme:
Tokat-Sivas kara yolunda bir yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Alınan bilgiye göre, Tokat- Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde H.Ö. idaresindeki 60 BD 891 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak İ.Ş. yönetimindeki 55 BLC 53 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede kar yağışı etkili oluyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
